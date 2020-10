Caminhão e carreta colidem na BR-020

PUBLICIDADE

Na tarde deste sábado (31), por volta de 13,31, uma carreta Volvo FH de cor branca, conduzida por Arlindo Aparecido Pereira, de 51 anos e o caminhão MB 1114 de cor branca, conduzido por Hirlan Mendes Ferraz Santos, de 38 anos , colidiram na BR-020, nas proximidades da Embrapa.

O acidente deixou duas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal despachou para essa ocorrência 2 viaturas, compostas por 8 bombeiros da unidade de Planaltina.

O condutor da carreta não se feriu, porém o condutor do caminhão precisou de atendimento, contudo recusou o transporte a unidade hospitalar. Já o passageiro do caminhão, Francisco Pedro de Brito Neto, de 35 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Sobradinho, consciente, orientado e estável com suspeita de fratura no membro inferior esquerdo.

Houve a necessidade do fechamento de uma das faixas de rolamento, causando retenção no trânsito. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).