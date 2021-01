Caminhão atinge veículos e tomba em seguida, na Fercal

PUBLICIDADE

Um acidente ocorrido na Fercal, próximo à fábrica de cimento Tocantins, deixou quatro vítimas na noite de quarta-feira (28). A colisão envolveu dois caminhões e um carro de passeio.

Um dos caminhões, que transportava areia, acabou colidindo com outro caminhão e com um carro de passeio. O motorista, Milton Souza, teve edema e escoriações no rosto e nos braços. Foi levado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) ao Hospital de Base. O motorista do outro caminhão, que carregava cimento, não se feriu.

Já os ocupantes do carro, um Fiat Siena de cor preta, se feriram com maior gravidade, exceto o motorista. Uma passageira identificada como Benedita da Silva, 60 anos, teve escalpelamento frontal de crânio, fratura no braço direito e sinais de traumatismo cranioencefálico (TCE). Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Também foi ao HRS a passageira Edna Dias, 44 anos, com suspeita de TCE, laceração no braço esquerdo, incisão no crânio e rebaixamento de consciência.

Há ainda outra passageira, Juscelina Sousa, que também precisou ser encaminhada ao HRS. Não há, porém, informações sobre a idade e o estado de saúde dela.

PCDF investiga

Informações preliminares apontam que o carro de passeio estaria fazendo o serviço de lotação clandestina. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso.