Câmeras da SSP auxiliam policiais e PMDF apreende pedras de crack

Com a ajuda de câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar apreendeu duas pedras de crack na Estação Rodoviária de Brasília durante a manhã de hoje (11). Na ação, dois homens foram detidos.

Por volta de 10h45, policiais do GTM 26 (Grupo Tático Motociclístico) foram informados pela equipe de monitoramento com câmeras do CPRM (Comando de Policiamento Regional Metropolitano) sobre algumas pessoas que estariam comercializando drogas na plataforma E/F da Estação Rodoviária.

No local, dois homens foram abordados pelas equipes. Um deles portava uma porção de substância popularmente conhecida como crack. Um dos rapazes assumiu que estava ali para vender entorpecentes, e o outro revelou que comprou a droga para uso individual.

Os dois homens foram levados à 5ª DP.