Câmara Legislativa vota PL do auxílio para transporte escolar nesta quarta-feira

A Câmara Legislativa, na tarde desta terça-feira (20), o encaminhemento feito pelo governador Ibaneis Rocha para que o benefício emergencial para os proprietários do transporte escolar e de turismo do Distrito Federal seja prorrogado por mais 3 meses. A expectativa é de que a extensão do projeto de lei seja votada pela CLDF durante a sessão de amanhã (21), segundo informou o presidente da Casa, deputado Rafael Prudente (MDB).

O auxílio concedido, anter, era de R$ 1.200,00 mensais – valor estipulado por uma lei de autoria dos parlamentar es Rafael Prudente e Valdelino Barcelos (PP). Para a prorrogação, a proposta do Buriti reduz o auxílio em 50%; ou seja, para R$ 600,00.

Quando anunciou o recebimento do projeto de lei, Rafael Prudente cobrou o envio, pelo governo, das planilhas de cálculo dos impactos orçamentários. Por fim, o distrital pediu aos colegas que protocolem as emendas até as 12h de amanhã.