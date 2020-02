Caixa de Pandora: MPDFT pede a condenação de 15 réus e a devolução de R$ 2,9 bi

PUBLICIDADE 

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) protocolou, na última sexta-feira, 07 de fevereiro, as alegações finais do processo nº 2013.01.1.122065-5, relacionado ao crime de formação de quadrilha, investigado pela Operação Caixa de Pandora.

No documento, de 408 páginas, o Gaeco pede a condenação de 15 réus às penas do crime de quadrilha (sem a possibilidade da substituição da pena de prisão por qualquer outro regime) e o pagamento de R$ 2.919.290.657,22 a título de reparação aos cofres públicos. Se o pedido for aceito pela Justiça, o valor deverá ser pago de forma solidária entre as partes citadas.

Além de servidores e gestores de diversos órgãos públicos do DF (lista abaixo), o processo alcança o ex-governador José Roberto Arruda e o ex-vice-governador Paulo Octávio. Nas alegações, o MPDFT também pede a cassação da aposentadoria dos réus servidores públicos, dentre eles Arruda, que conciliou a política com a carreira de engenheiro eletricista da Companhia Energética de Brasília (CEB).

“As consequências do crime são gravíssimas, pois a corrupção causou lesão grave ao erário da ordem de bilhões, prejudicou a prestação de serviços públicos de qualidade, a confiança da sociedade no Estado e a imagem do Brasil no âmbito internacional ”, escreveram os promotores de Justiça do Gaeco em suas conclusões.



Réus:

José Roberto Arruda

Paulo Octávio Alves Pereira

Durval Barbosa Rodrigues

José Geraldo Maciel

Fábio Simão

José Eustáquio de Oliveira

Márcio Evandro Rocha Machado

Renato Araújo Malcotti

Ricardo Pinheiro Penna

José Luiz da Silva Valente

Roberto Eduardo Giffoni

Omézio Ribeiro Pontes

Adailton Barreto Rodrigues

Gibrail Nabih Gebrim

Rodrigo Diniz Arantes

Luiz Cláudio Freire de Souza França

Luiz Paulo Costa Sampaio

Marcelo Carvalho de Oliveira

As informações são do MPDFT