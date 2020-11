Caixa d’água despenca de prédio e destrói telhados vizinhos em Vicente Pires

PUBLICIDADE

Uma caixa d’água que se rompeu na cobertura de um prédio em Vicente Pires, caiu na manhã deste domingo (15).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, e apurou que o fundo da estrutura cedeu. Com o rompimento, a força da água destelhou as residências próximas ao local, causando prejuízos aos moradores.

Até o momento, não se sabe se houve alguma vítima. Em breve, mais informações.