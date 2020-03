Caesb interruprá fornecimento de água em Santa Maria, no Polo JK e Sítio do Gama

PUBLICIDADE 

Durante essa semana a Caesb irá interromper o serviço de fornecimento de água para uma interligação das adutoras dos Sistemas Corumbá e Descoberto. Para o serviço, o fornecimento de água deve ser interrompido entre 7h de quarta-feira (11) e 7h de quinta-feira (12) e afetará Santa Maria, o Polo JK e o Spitio do Gama.

As unidades de saúde da cidade e o Hospital Regional de Santa Maria não serão afetadas.

A obra será feita para interligar as novas tubulações do Sistema Corumbá ao Sistema do Descoberto. Após as instalações a expectativa é de que em junho o sistema passe por teste e comece a operar no segundo semestre.

O Sistema Corumbá – um consórcio entre a Caesb e a Saneago – é de extrema relevância para o Distrito Federal e para toda a região do Entorno Sul de Goiás. No DF, a primeira etapa do projeto terá capacidade de produção de 2,8 mil L/s de água para abastecimento de diversas cidades.

A Companhia lembra, ainda, que o artigo 50 da Resolução n° 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, estabelece que os usuários devem contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. A resolução trata das condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com isso, os usuários não são afetados por interrupção no fornecimento de água.

Segundo a resolução da Adasa, o usuário é responsável também pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Mais informações pelo número: 115

Com informações da Agência Brasília