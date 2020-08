Caesb interromperá fornecimento de água em Ceilândia nesta terça (11)

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (11) a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caseb) realizará obras do projeto de setorização das redes de água de Ceilândia. Por essa razão, o fornecimento de água será interrompido, nesta data, de 8 às 22h, nas seguintes localidades:

Ceilândia

QNM 02, 04 ,06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

EQNM 02/04, 04/06, 06/08 08/10, 18/20, 20/22, 22/24, 24/26;

CNM 02;

QNN 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 23, 25;

EQNN 01/03, 03/05, 05/07, 07/09, 21/23, 23/25;

EQNM 02/04;

QNO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, , 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

EQNO 01/03, 02/04, 03/05, 04/06, 05/07, 06/08, 07/09, 08/10, 09/11, 10/12, 11/13, 12/14, 13/15, 14/16, 15/17, 17/19;

QNP 17;

QNN 39;

EQNM 02/04 24a. Delegacia de Polícia Civil;

EQNO 10/12 (24a. Delegacia de Polícia Civil);

Unidade Básica de Saúde – UBS nº 11 QNO 17/18;

Centro de Saúde Nº 07 QNO 10.

A Caesb informa, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília