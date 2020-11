Cães policiais apreendem drogas em Gama e Santa Maria

PUBLICIDADE

Dois cães do Batalhão de Policiamento com Cães da Polícia Militar (BPCães/PMDF) atuaram em apreensões de drogas no Distrito Federal na terça-feira (24). As ocorrências foram registradas em Gama e Santa Maria.

A primeira apreensão ocorreu por volta de 15h30, na quadra 27 do Gama Leste. Três homens foram vistos e abordados por policiais, e um deles jogou fora uma porção de maconha. Os cães farejaram e encontraram mais 14 delas, totalizando 300 gramas.

Veja o momento em que um dos cães encontra a droga:

Mais tarde, na quadra 404 de Santa Maria, um foragido da Justiça foi preso em uma oficina de bicicletas que funcionava como ponto de tráfico de drogas, segundo a PM. Foram encontrados 1 kg de maconha, 480 comprimidos de rohypnol, oito frascos de lança-perfume e R$ 1.137 em espécie.

A Polícia Civil (PCDF) também atuou na última ocorrência, que foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).