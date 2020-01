Cadeirante é vítima de latrocínio no Paranoá

PUBLICIDADE 

Um cadeirante foi morto na madrugada desta quarta-feira (29) no Paranoá. O homem foi vítima de latrocínio.

O caso aconteceu nas imediações da quadra 09 da região. O cadeirante, que não teve o nome divulgado, foi espancado e atingido com quatro facadas no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o levou ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa), mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O suspeito do crime teria feito mais vítimas. Ainda na madrugada de quarta (29), um homem viu uma viatura da Polícia Militar (PMDF) e informou que havia acabado de ser roubado e agredido com uma garrafa de vidro.

Diante das características do suspeito, os militares patrulharam a região e conseguiram encontrá-lo e prendê-lo. O homem portava uma carteira de outra pessoa. Os policiais foram ao HRPA e confirmaram que a carteira pertencia ao cadeirante.

A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Na DP, o outro homem agredido com uma garrafa reconheceu o suspeito.