BSB Run acontece neste domingo (6)

A Secretaria de Esporte e Lazer apoia a nova edição do BSB Run, primeira corrida de rua oficial que será realizada em Brasília após a paralisação das atividades devido à pandemia de Covid-19. Com largada às 7h deste domingo (6), na Funarte, o evento também servirá como teste para avaliar o protocolo de segurança da modalidade.

A secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, acredita no retorno gradual das modalidades com segurança. “Diversas modalidades estão retomando seu calendário e com a corrida de rua não é diferente. É uma atividade que o brasiliense abraçou e há milhares de praticantes que, com certeza, estão sentindo falta de correr pela cidade. Dá para fazer uma corrida bonita com segurança, tomando todos os cuidados necessários. E vai servir de base para as demais”, afirmou.

Serão 400 esportistas inscritos de vários cantos do país – divididos em percursos de 5km e 10km – que darão a largada em escalada, de 50 por vez, mantendo o distanciamento. Começa pelas mulheres e segue para os homens. As determinações do governo serão respeitadas, como a medição de temperatura, o uso de álcool gel e a distribuição de máscaras. A entrega dos kits será realizada neste sábado (5), das 9h às 17h, no Nobile Suítes, no Setor Hoteleiro Norte.

As informações são da Agência Brasília