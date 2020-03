BRT Mulher ganha mais viagens no Gama e Santa Maria

PUBLICIDADE 

A partir de segunda-feira (9), os ônibus exclusivos para mulheres no BRT Sul farão duas viagens a mais pela manhã e duas viagens a mais no período da noite. A linha expressa 2201, que liga o Gama à Rodoviária do Plano Piloto, terá viagens de ida às 8h08 e às 8h38, e viagens de volta às 19h13 e 19h35. A linha expressa 2301, de Santa Maria, terá viagens às 8h05 e 8h30 da manhã, e às 19h06 e 19h30.

A medida tem o objetivo de facilitar o fluxo de passageiros nos terminais do Gama e de Santa Maria, oferecendo mais horários para embarques exclusivos para mulheres. Atualmente, o embarque exclusivo para mulheres no BRT conta com 26 viagens nos horários de pico, sendo 12 na linha 2201 (Gama) e outras 14 na 2301 (Santa Maria). A quantidade atende ao limite mínimo estabelecido na lei, que é de 30% da tabela de horário de pico de cada estação. Visando organizar melhor o uso dos terminais, a Semob decidiu aumentar a oferta.

Além de ampliar os horários exclusivos para mulheres no BRT, a Semob fará uma campanha educativa sobre as regras de prioridade e boa conduta no embarque e desembarque de passageiros. Também será feita uma nova sinalização dos espaços exclusivos para mulheres e os destinados aos passageiros que têm, por lei, prioridade para acessar os ônibus nos terminais.

Ponte Alta Norte

A volta para casa dos moradores de Ponte Alta Norte também contará com novos horários de ônibus. A linha 3210, que faz o percurso circular entre o Terminal Central do Gama e Ponte Alta Norte, terá viagens às 20h e às 22h40. Atualmente, a linha tem 7 partidas, sendo que as duas últimas são ás 17h e 18h40. Os usuários das linhas do BRT para a W3 Norte e o SIG solicitaram a ampliação da tabela horária, pois estavam com poucas opções de viagens no final do expediente.

Com informações da Agência Brasília