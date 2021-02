Briga por causa de TV gera condenação de casal por homicídio tentado e consumado

PUBLICIDADE

Durante sessão de julgamento realizada no dia 4 de fevereiro o Tribunal do Júri de Ceilândia condenou os réus Carla Fabiane de Almeida e Samuel Ribeiro Guedes a penas de reclusão, em regime fechado, por crimes dolosos contra Romildo e Wadaney, pai e filho.

Carla Fabiane foi condenada a nove anos de prisão por duas tentativas de homicídio e Samuel Ribeiro a 22 anos por um homicídio tentado e outro consumado e por porte ilegal de arma de fogo. Segundo consta nos autos, os crimes foram cometidos por motivo fútil, relacionado a um desentendimento entre os réus e as vítimas, por conta da venda de uma TV.

No dia 1º de maio de 2019, no Condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia, os réus e as vítimas discutiram antes das agressões e trocaram xingamentos entre si. Momentos após, os envolvidos entraram em luta corporal, ocasião em que a ré Carla efetuou golpes de faca nas duas vítimas. Depois da briga, com as vítimas já feridas, Samuel sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção a elas, causando a morte de Wadaney e lesionando Romildo. Segundo a definição, os réus não poderão recorrer em liberdade.

Com informações do TJDFT