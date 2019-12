Briga familiar acaba em morte e acusado é condenado à 13 anos de reclusão

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (18) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou Weverton Leandro Vieira Alves a 13 anos e nove meses de reclusão por matar, com disparos de arma de fogo, Guilherme Rodrigues de Negrêdo, em decorrência de briga familiar. O crime ocorreu no dia 4/11/2017, por volta das 10h, numa via pública de Sobradinho.

De acordo com os autos, após desentendimentos familiares com sua madrasta, a vítima passou a receber ameaças de morte. No dia dos fatos, o réu e os envolvidos na briga familiar foram à casa da vítima, onde tiveram uma discussão, sendo que tanto a vítima quanto o réu estavam armados. Nessa ocasião, a madrasta e sua filha pediram que Weverton atirasse em Guilherme, todavia, Weverton não o fez naquele momento. Todos foram embora, mas, em seguida, Weverton retornou.

O réu, dissimulando querer apenas dialogar com a vítima, pediu que Guilherme retirasse as munições da arma dele. Ato contínuo, Weverton desferiu numerosos tiros contra Guilherme, ocasionando sua morte imediata.

Ao dosar a pena, o juiz presidente do Júri ressaltou o excesso existente no delito, “pois a vitima fora morta com sete tiros desferidos a curta distância, o que, inegavelmente, lhe impingiu maior sofrimento”.

O magistrado ainda considerou as circunstâncias do crime negativamente: “O réu praticou o crime, na casa da vítima, dissimulando seu intento homicida de modo a convencer a vítima a desmuniciar a arma que trazia consigo, eliminando qualquer chance dela se furtar ao ataque”, avaliou o juiz.

O magistrado destacou que o réu é reincidente, ostenta uma condenação recente por crimes praticados anteriormente e está vinculado a vários procedimentos investigatórios e processos judiciais.

Sendo assim, Weverton Leandro Vieira Alves foi condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e dissimulação (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) e não poderá recorrer em liberdade.

Com informações do TJDFT.