Briga entre moradores de rua deixe um baleado e um esfaqueado

PUBLICIDADE 

Uma briga entre moradores de rua nas proximidades de um restaurante no Sudoeste assustaram clientes do local. A briga acontecia entre um casal e um homem.

Armados com facas, o casal entrou em luta corporal com o terceiro envolvido e o esfaquearam no abdômen. Um policial civil que passava pelo local viu a briga e baleou na mão o homem que estava com a faca.

Os feridos foram levados para o Hospital de Base do Distrito Federal. O homem atingido pelo tiro e responsável pelas facadas já foi atendido, recebeu alta e foi levado para prestar depoimento. A vítima das facadas está passando por cirurgia no Hospital de Base.

Aguarde mais informações