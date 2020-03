BRB vai reimprimir a segunda e terceira parcelas do IPVA

PUBLICIDADE 

O Banco de Brasília (BRB) vai fazer a reimpressão da segunda e terceira parcelas do IPVA 2020 para proprietários de veículos com placa final 3 e 4. O banco começará a enviar os novos boletos já nesta quinta-feira (12) e a previsão é que os documentos cheguem até sexta-feira (13). A medida foi tomada por causa da necessidade de reprocessar o código de barras.

O novo boleto incluiu a primeira parcela do IPVA para os contribuintes que ainda não fizeram o pagamento. O valor conta com juros e multa e tem vencimento para o dia 19. Não houve necessidade de reimpressão dos boletos para os proprietários de veículos com placas finais que não as de número 3 e 4.

As datas de vencimento das parcelas do IPVA 2020 ficam definidas em função do algarismo final da placa. Confira o calendário completo correspondente aos pagamentos das segunda e terceira parcelas.

Calendário IPVA DF 2020

Números 1 e‪ 2: 16/03/2020 e ‪13/04/2020

Números 3 e‪ 4: 17/03/2020 e ‪14/04/2020

Números 5 e‪ 6: 18/03/2020 e ‪15/04/2020

Números 7 e‪ 8: 19/03/2020 e ‪16/04/2020

Números 9 e‪ 0: 20/03/2020 e ‪17/04/2020

Com informações da Agência Brasília