BRB reduz taxa de crédito imobiliário: 6,29% ao ano

Durante o feirão de imóveis online promovido pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e o Wimoveis, o Banco de Brasília (BRB) vai oferecer condições especiais e a menor taxa de juros do mercado (6,29% ao ano).

O Banco está patrocinando o evento, que começa hoje e segue até o próximo dia 27 de setembro. Além de oferecer melhores opções, o BRB vai, para quem fechar negócio durante o salão, permitir que a primeira prestação seja paga apenas em janeiro de 2021.

“Desde o ano passado estamos atuando para ser o principal agente financeiro na concessão de crédito imobiliário do DF. Desde dezembro, temos a menor taxa do mercado, 6,49% ao ano, e agora no feirão vamos baixar ainda mais”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Ele lembra que o banco, por ser público, tem a responsabilidade de ser o protagonista do desenvolvimento do DF. “Estamos trabalhando duro para isso. Desburocratizando, por exemplo, os processos, de modo que os financiamentos sejam sido concedidos em tempo recorde.”

O Expo Online Wimoveis Ademi-DF também conta com o apoio do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF). Segundo dados dos organizadores, o evento vai contar com mais de 60 empreendimentos e cerca de 16 incorporadoras expositoras.

O salão imobiliário online espera promover um grande volume de negócios e alcançar 1 milhão de pessoas ao longo do período. Para participar do feirão, basta acessar aqui.

Com informações da Agência Brasília