BRB recebe autorização para voltar a operar com o BNDES

Após o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reavaliar o rating do BRB, foi dada autorização para que o Banco de Brasília volte a operar com o BNDES. Na reavaliação, confirmou-se as melhorias implementadas e os últimos resultados alcançados.

O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e apoia empreendedores de diferentes portes na realização de planos de modernização, expansão e concretização de novos negócios.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o acordo é de extrema importância. “Primeiro, porque estamos reforçando nosso papel de agente financeiro público, do BRB voltado ao desenvolvimento econômico, social e humano. A segunda razão é pelo fato de trabalharmos para ser um banco completo, moderno, ágil e inovador. Com a retomada da operação junto ao BNDES, estamos oferecendo mais um produto e incrementando nosso portfólio”, afirma Paulo Henrique.

Com a retomada da autorização junto ao BNDES, já estão válidas propostas de acolhimento e contratação de novas operações. O início da liberação de recursos também está previsto para este mês.