BRB lança cartão para torcedoras flamenguistas que faz referência ao Outubro Rosa

PUBLICIDADE

O Nação BRB FLA lança nesta segunda-feira (26), a edição limitada do cartão Flamengo Torcedora, que faz alusão à campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. O cartão tem benefícios similares ao segmento internacional. Possui tecnologia de pagamento via Samsung Pay, assistência 24 horas em caso de perda e roubo de cartão, além das vantagens do Programa de Relacionamento +Mengão, além de ter design especial e exclusivo. E conta com benefícios e experiências únicas com o Flamengo, parceiro estratégico do BRB no Nação BRB FLA.

A solicitação do cartão Flamengo Torcedora, até 30 de novembro deste ano, também garante à torcedora rubro-negra anuidade gratuita vitalícia. “Temos procurado apresentar uma série de produtos desenhados para atender a todos os públicos. As torcedoras do Flamengo representam muito para o time e para o BRB, e merecem um cartão feito exclusivamente para elas. Lançar o Torcedora Flamengo durante o Outubro Rosa, mês importante na prevenção ao câncer de mama, tem ainda mais significado para todos nós”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Parceria

O Nação BRB FLA foi lançado oficialmente em 1º de julho, em uma parceria inovadora e estratégica entre o BRB e o time do Rio de Janeiro. O banco digital já bateu a marca de mais de 55 mil contas abertas. Interessados em abrir uma conta digital, devem baixar o app Nação BRB FLA nas lojas de aplicativo. O Flamengo Torcedora pode ser solicitado por meio do App Nação BRB FLA.

Mais informações sobre o banco digital podem ser obtidas no site nacaobrbfla.brb.com.br ou nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília