BRB lança campanha de arrecadação de recursos para compra de respiradores

PUBLICIDADE 

O Banco de Brasília (BRB), por meio de seu instituto – entidade sem fins lucrativos e que tem como missão promover a qualidade de vida nas comunidades onde o banco atua – e com o apoio do GDF, dá início a uma campanha de arrecadação de recursos para o combate à Covid-19.

O objetivo é arrecadar R$ 25 milhões para a compra de 250 respiradores e outros insumos para ajudar o DF a superar a pandemia do novo coronavírus.

“Como banco público, entendemos que o nosso principal papel é o de estar ao lado do povo de Brasília”, destaca o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Vencer a pandemia é o objetivo de todos neste momento, e uma ação de engajamento pode fazer toda a diferença.”

Ações pontuais

Desde o início da crise, o BRB, como instituição financeira do Distrito Federal, tem atuado para minimizar os impactos provocados pela Covid-19. No mês passado, o banco lançou o Supera-DF, programa amplo com soluções para pessoas físicas e jurídicas.

Em pouco mais de duas semanas, já foram atendidas 1.113 empresas de diferentes setores, tendo sido liberados mais de R$ 100 milhões em crédito. O programa segue até 30 de junho e prevê, no total, a concessão de R$ 1 bilhão.

R$ 1 bilhão Total previsto para concessão de crédito por meio do programa Supera-D

Saiba como ajuda

Para participar da campanha de enfrentamento à Covid-19, basta doar qualquer valor para a conta abaixo:

Instituto BRB

Agência : 027

Conta poupança: 049521-5

CNPJ: 02.174.279/0001-55

Com informações da AgÊncia Brasília