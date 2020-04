BRB já liberou mais de R$ 100 milhões por meio do Supera-DF

O BRB já atendeu a 1,3 mil empresas por meio do Supera-DF, programa criado para ajudar pessoas jurídicas e físicas a minimizar os impactos econômicos ocasionados pela crise do novo coronavírus.

Segundo balanço parcial divulgado na sexta-feira (3), foram liberados mais de R$ 100 milhões.

Do total de empresas atendidas, 450 já eram clientes do BRB. Das 850 que não faiam parte da clientela, 500 já abriram conta. As operações já contemplaram 330 empresas.

A taxa de aprovação dos pedidos de concessão de crédito por meio do Supera-DF ultrapassa os 77% e engloba empresas de diferentes setores da cadeia produtiva.