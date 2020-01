BRB fecha acordo com a Fecomércio do Piauí

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (29), o Banco Regional de Brasília (BRB) assuna um acordo de cooperação com a Federação do Comércio (Fecomércio) do Estado do Piauí. A medida faz parte de um projeto de expansão nacional e fortalecimento da Instituição como um banco de desenvolvimento econômico e social.

Com o acordo, o BRB deve se aproximar dos setores de comércio, turismo e serviços do Piauí. O banco deverá ter um escritório de negócios sediado em Parnaíba-PI, que focará em prospectar novos clientes e fechar novas parcerias públicas e privadas.

Depois de firmar a parceria com o Piauí, o banco poderá fechar acordos com os Estados de Rondônia, Tocantins, Maranhão e Sergipe. O BRB já está presente Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Desde setembro, o BRB tem firmado parcerias com diversos setores econômicos como parte de sua estratégia de expansão nacional. A ênfase tem sido as regiões do Centro-Oeste e do Nordeste. Acordo semelhante ao que será assinado nesta quarta-feira já foi estabelecido com a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

“O ano de 2020 será marcado por nossa expansão através de importantes parcerias, e com o lançamento, nos próximos meses, do nosso Banco Digital. Nosso posicionamento é todo no sentido de transformar o BRB em um banco de fomento, de desenvolvimento econômico e social, com o objetivo de gerar emprego e renda e, de fato, fazer diferença na vida das pessoas”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Com informações da Agência Brasília