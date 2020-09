BRB faz venda direta de imóveis com taxas especiais

PUBLICIDADE

O BRB começou a venda direta e virtual de imóveis com taxas especiais. São cerca de 400 unidades, todas de propriedade do banco – entre locações residenciais, comerciais e rurais. Elas estão localizadas no DF, em São Romão (MG) e em Goiânia, Anápolis, Valparaíso, Planaltina, Luziânia, Água Fria e Flores de Goiás – todas em Goiás.

Entre os bens colocados à venda, é possível encontrar apartamentos, salas, vagas de garagem, lojas, lotes, casas, fazendas, galpões, chácaras e prédios comerciais, com descontos que podem chegar a até 32% sobre o valor de mercado.

As vendas ocorrem pelo hotsite de venda de imóveis do BRB. Nesse endereço, os interessados podem acessar o edital, consultar as ofertas, fazer simulações, tirar dúvidas e realizar suas propostas, por meio de formulário eletrônico. É possível, ainda, agendar visitas aos imóveis.

O pagamento pode ser efetuado à vista (com recursos próprios ou utilizando FGTS) ou por meio de financiamento/carta de crédito. Para essa última opção, o BRB oferece condições especiais de crédito imobiliário, com taxa a partir de 5,99% a.a. + TR ou a partir de 3,40%a.a. + IPCA, a menor do país; financiamento de até 90% do imóvel, no período de até 420 meses – além da desburocratização da documentação necessária para a contratação do crédito.

“Desde o ano passado, o BRB tem se destacado por oferecer as melhores taxas e condições de crédito imobiliário. “Não é à toa que temos crescido nesse segmento. Além de oferecer taxas atrativas, melhoramos nossos processos para atender sem burocracia e com maior rapidez nossos clientes. A realização dessa ação é mais uma ótima oportunidade para adquirir um imóvel com condições diferenciadas”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Com informações da Agência Brasília