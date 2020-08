BRB deverá captar R$ 2 bilhões para Biotic

PUBLICIDADE

Nós próximos dois anos o Banco de Brasília (BRB) deverá captar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões no mercado financeiro, por meio de um fundo imobiliário, para financiar a Biotic, subsidiária da Terracap que vai gerir o Parque Tecnológico de Brasília.

O fundo está sendo organizado pela Integral Brei, uma das maiores estruturadoras desse tipo de carteira no mundo. Um dos principais objetivos da Biotic é produzir tecnologia, inovação, melhorar a qualidade dos serviços prestados no Distrito Federal, e ainda fazer com que a principal fonte de renda na capital deixe de ser o serviço público.

Segundo Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, Brasília possui o maior número de doutores per capita do País, e essa força de trabalho poderá se interessar pelo novo empreendimento.

O presidente do BRB informou que a captação deverá ter início entre os meses de outubro e novembro deste ano e que já existem investidores interessados. O principal alvo, segundo Costa, são os investidores institucionais, incluindo os fundos soberanos. A meta é que o investimento imobiliário chegue a R$ 5 bilhões, o que deverá acontecer em cinco anos.

“A Biotic trará tecnologia, inovação e mais serviços, o que beneficiará toda região”, disse Costa.

O projeto imobiliário do local – a área de Biotic contará também com residências – foi desenvolvido pelo arquiteto Carlos Ratti, diretor do Instituto Tecnológico de Massachusetts (IMT). Segundo Paulo Henrique Costa e Gustavo Dias Henrique, presidente da subsidiária, a consultoria Ernest&Youg, responsável pelo Plano Master da Biotic, é otimista quando ao retorno financeiro da iniciativa.

O projeto da Biotic vem sendo chamado de “ Vale do Silício”. Gustavo Dias faz questão de enfatizar que o empreendimento é totalmente financiado com recursos da iniciativa privada. “A modelagem financeira não usará recursos públicos”. O responsável pelo projeto destacou, ainda, que o BRB tem expertise no mercado financeiro para fazer a captação do fundo imobiliário financiador do empreendimento.

Projeto antigo

A Biotic é um projeto antigo dos governos dos DF. O Parque Tecnológico do Distrito Federal começou a ser traçado em 1991, mas foi a partir do ano 2000 que começou a tomar a forma com a qual o comemos hoje. Em dezembro de 2002 foi aprovada a Lei Complementar Distrital 697 que permitiu a criação do Parque. O local escolhido é terreno de 1,2 milhão de metros quadrados, entre a Granja do Torto e o Parque Nacional de Brasília.

Espera-se que mais de mil empresas, entre startups e multinacionais estejam presentes no lugar. A Biotic funcionará no modelo home, live, play – morar, viver, divertir-se. Ou seja, além do foco principal que é o trabalho, será possível morar e ter lazer sem sair do lugar. Os responsáveis pelo projeto esperam que a Biotic sirva de exemplo para as cidades brasileiras em termos de inovação.