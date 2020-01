BRB destina até R$ 1,5 milhão para patrocínios culturais

PUBLICIDADE 

O Banco de Brasília (BRB) vai disponibilizar até R$ 1,5 milhão para patrocínios culturais em 2020. Nesta quinta-feira (2/01), a instituição publicou o edital que define as regras para propostas. A iniciativa tem como objetivo apoiar projetos de arte e cultura que valorizem Brasília, no ano em que a capital completa 60 anos.

“O apoio à arte e à cultura faz parte do novo BRB, que tem posicionado como um banco protagonista do desenvolvimento econômico, social e humano do Distrito Federal”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31. Obrigatoriamente, os projetos deverão ser realizados em Brasília e ou nas regiões administrativas no período de 06/04 a 31/12/2020.

Como participar:

Os interessados em participar do edital devem enviar cinco vias da proposta de patrocínio e uma cópia, por envelope, de cada uma das certidões que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista. O envio deverá ser feito exclusivamente pelos Correios, mediante postagem com Aviso de Recebimento (AR), para o seguinte endereço:

BRB – Banco de Brasília S/A

Superintendência de Marketing

SBS, Quadra 01, Bloco E, Ed. Brasília, 4° andar

CEP: 70.072-900, Brasília/DF

É obrigatório constar na parte externa do envelope a expressão “Programa BRB de Patrocínios Culturais 2020”, o nome do projeto, o nome da empresa Proponente e o CNPJ.

Cada projeto pode receber até R$ 100 mil e será permitida a inscrição de até dois projetos por proponente. Mais informações podem ser consultadas no site do banco ou no endereço específico do BRB Cultural.

Serviço:

Fase de Inscrição e Regularidade Fiscal e Trabalhista: 02/01/2020 a 31/01/2020.

Fase de Análise: 10/02/2020 a 21/02/2020.

Fase de Negociação: a partir de 09/03/2020

Fase de Habilitação Jurídica e Contratação: a partir de 16/03/2020, respeitando a ordem de realização dos projetos.

Dúvidas sobre o Edital podem ser enviadas para o endereço cultura@brb.com.br.

Com informações da Agência Brasília