BRB convoca aprovados em concurso

O Banco de Brasília (BRB) convocou a terceira turma de aprovados em concurso público realizado em maio de 2019. Desta vez, 53 pessoas foram chamadas.

A lista foi publicada no Diário Oficial (DODF) desta terça-feira (18). Os aprovados deverão se apresentar em reunião virtual no próximo dia 24, às 15h, para tratarem de assuntos relacionados à contratação. Um e-mail será enviado pelo BRB com instruções para participar da conferência. Quem não comparecer será considerado desistente.

Confira a lista de convocados: