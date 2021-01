BRB abre mais cedo desta terça (5) até sexta (8)

PUBLICIDADE

As agências do Banco de Brasília (BRB) vão abrir mais cedo para o atendimento exclusivo de aposentados e pensionistas do GDF que precisam realizar a prova de vida. Desta terça-feira (5) até a sexta (8), o banco abrirá às 9h. As informações são da Agência Brasília.

Devido à pandemia, a obrigatoriedade da prova de vida havia sido suspensa. Com a o retorno da obrigatoriedade, exclusivamente em 2021, a prova de vida deve ser feita no mês de aniversário do aposentado e/ou pensionista. Os servidores nessas condições devem procurar qualquer agência do BRB e levar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. O horário de fechamento das agências permanece o mesmo: às 16h.

O BRB reforça que adota todos os protocolos de saúde por conta da Covid-19, como uso de máscaras, distanciamento social e álcool gel. O banco também disponibiliza a todos os seus clientes seus canais digitais, como Mobile, Internet Bank e Telebanco (3322-1515).