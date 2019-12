Brasilienses lotam o comércio

PUBLICIDADE 

Nesta véspera de Natal, aqueles que deixaram para comprar os presentes de última hora, como acontece em todos os anos, podem esperar por mais grandes filas e o corre-corre nas lojas dos shoppings da cidade. Que aguentem os retardatários. Cerca de 150 mil pessoas ainda são aguardadas pelo comércio brasiliense hoje.

A data comemorativa deste ano promete ser a melhor em cinco anos para os comerciantes do Distrito Federal. Esta é a avaliação feita pelo Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), que levantou os números na comparação com os anos de 2012 a 2019. A expectativa é que as vendas cresçam, em média, entre 5% e 6%. Nos anos anteriores a média não passava dos 4%.

Thiago e Arsênia Colen, de 29 e 62 anos, respectivamente, filho e mãe, fazem parte das cerca de 480 mil pessoas esperadas pelo comércio entre ontem e hoje. De acordo com eles, todo ano é a mesma história.

“A gente sempre deixa as compras de Natal para os últimos dias. É típico é o jeitinho brasileiro deixar as coisas para última hora”, confessou o investidor Thiago. “Acaba cansando um pouco mais por conta das filas nas lojas e o estacionamento lotado, mas conseguimos comprar tudo”, continuou.

Em posse de dez sacolas, os dois finalizaram as compras em pouco mais de duas horas em um shopping na Asa Sul. “Compramos de tudo um pouquinho. Foram perfumes, roupas, acessórios etc.” Ao todo, chegaram a gastar quase R$ 2 mil nos presentes.

Mas o empurra-empurra dentro do shopping não desanimaram a matriarca. A aposentada Arsênia entende a época natalina como “a mais encantadora”. “O Natal tem que permanecer em todo o tempo, todo dia. Eu amo”, disse emocionada.

De acordo com as informações do Sindivarejista, os setores de confecção de roupas, de cama e mesa, brinquedos, calçados e perfumes devem ser os mais lucrativos em razão da queda de juros e inflação ao longo do ano. A avaliação é de que as vendas alcancem um aumento de até 8%.

Conforme avalia o presidente do sindicato responsável pelo levantamento, Edson de Castro, parte do aumento das vendas considerado na pesquisa para o mercado se dá pelo aumento do poder aquisitivo da população. Os responsáveis, segundo ele, são os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e dos recursos do Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), que “colocaram mais de R$ 30 milhões” em Brasília.

“Desde a Black Friday em novembro, tudo fez com que o comércio vendesse muito bem. Esse, com certeza, em comparação com os anos anteriores, é o melhor mês. Hoje realmente existe o crescimento da economia”, considera Castro.

Outros fatores que colaboraram com a retomada econômica foram a baixa na inflação e o 13º salário, que neste ano aplicou cerca de R$ 7,6 bi no DF. Em média, foram distribuídos R$ 4.558 para os beneficiados — o maior do país.

“A média de compra dos consumidores no Distrito Federal está por volta dos R$ 260, R$ 270, contra R$ 240 do ano passado”, continua Castro. Para ele, a retomada representa o recomeço dos bons tempos do comércio brasiliense, antes desaquecido.

“Nos últimos anos, de 2012 para cá, o comércio entrou em decadência pela crise, com muitas lojas fechando e desemprego em alta. Em 2019, a economia voltou a crescer e voltou ao normal.

Neste ano, de acordo com o Sindivarejista, o comércio do DF investiu mais de R$ 20 milhões em decorações, mídias e prêmios para incentivar o consumo local.

Horário diferente na rede bancária

Os bancos vão abrir em horário especial de atendimento nesta terça-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos estados com horário igual ao de Brasília, o horário de funcionamento na véspera do Natal será das 9h às 11h. Nos estados com diferença de uma hora em relação à Brasília, o horário local será de 8h às 10h (9h às 11h no horário de Brasília). Nos estados com diferença de duas horas em relação à Brasília, o atendimento será de 8h às 10h (10h às 12h, no horário de Brasília).

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro. Já no dia 31 as instituições financeiras não abrem para atendimento.

A Febraban lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias de Natal (amanhã) e da Confraternização Universal (1º de janeiro).

A federação orienta a população a utilizar os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

Os carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) vencidos no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados, como sacados eletrônicos, poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA). Portanto, nada justifica o atraso no pagamento das contas e a consequente cobrança de juros.