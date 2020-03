Brasiliense morre afogado em praia de Pernambuco

PUBLICIDADE 

No último sábado (7), um turista brasiliense morreu brincando com o filho de nove anos, na praia de Tamandaré, em Pernambuco. Rômulo Santos Rodrigues Alves, que tinha 42 anos, sofreu de um traumatismo craniano e se afogou após bater a cabeça em um banco de areia na praia.

A morte tocou um grupo de voluntários do qual Rômulo participava há 19 anos. Ele atuava como palhaço no grupo Doutores do Riso e também na Abrace.

O corpo de Rômulo deve chegar no Distrito Federal amanhã (10).

Rômulo fazia estripulias e era voluntário para pacientes em tratamento de quimioterapia internados em diversos hospital do DF.

A Abrace publicou em sua página uma mensagem de luto.

A mensagem se solidarizava com a família e lembrava uma frase sua “A magia da vida consiste em você derramar amor por onde passar e acrescentar gestos de carinho a todos que cruzarem o seu caminho.”

Leia a mensagem na íntegra:

“É com pesar que a Abrace informa o falecimento do Doutor Ultra no último sábado. Rômulo Santos Rodrigues Alves, se tornou um Doutor Palhaço em 2001, e durante 19 anos alegrou crianças e jovens em tratamento contra o câncer. Ele atuou na Abrace, no Hospital da Criança de Brasília José Alencar e chegou a dar treinamentos para outras turmas de palhaços voluntários. A Abrace é muito agradecida ao dedicado voluntário Rômulo pelo seu papel Solidário e inesquecível como Dr. Ultra, e se solidariza com a família neste momento difícil. Nos despedimos lembrando uma frase que ele próprio propagava. “A magia da vida consiste em você derramar amor por onde passar e acrescentar gestos de carinho a todos que cruzarem o seu caminho”. Descanse em Paz Dr.Ultra!”