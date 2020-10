Brasília Waves: mais de 2 mil vagas de emprego serão abertas no DF

PUBLICIDADE

Com a chegada do Brasília Waves, parque temático próximo à região do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, mais de 2 mil vagas de emprego serão abertas no Distrito Federal até o final do ano. Isso porque a empresa responsável pela construção e gerenciamento do local é a nova parceira do Emprega-DF – programa do GDF para fomentar o trabalho na cidade.

No ano em que o país foi impactado economicamente pela pandemia de Covid-19, o GDF vai conseguir, por meio de políticas públicas, fechar 2020 com 17 empresas inscritas no programa de benefícios fiscais gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Sete já eram beneficiadas por outros programas e migraram para o Emprega-DF em troca de desconto no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Outras oito estão em fase de análise para entrada no programa. Juntas elas se comprometeram a gerar mais de 17,3 mil empregos, entre diretos e indiretos.

O termo de acordo de regime especial entre o GDF e a Brasília Waves foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e prevê a abertura de 400 empregos diretos e 1,6 mil indiretos nos próximos meses.

O parque temático terá uma grande piscina que simula uma praia com ondas, onde haverá treinamento de surf. Outros esportes considerados radicais e inscritos nos Jogos Olímpicos, como escalada, skate e vôlei de praia, também contarão com estrutura para aulas e recreação. O investimento ainda terá restaurantes e espaço para shows.

Vantagens

O percentual de incentivos varia de acordo com o número de empregos gerados pela empresa, os projetos sociais voltados à preservação do meio ambiente, a qualificação de mão de obra e as ações de patrocínio a projetos culturais e esportivos.

“O Emprega-DF está sendo um sucesso na captação de investimentos e na geração de empregos. A secretaria comemora esses resultados, principalmente por serem alcançados em em meio à uma crise na economia gerada pela pandemia de Covid-19”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Pereira Filho.

Para o assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Júlio Breves, o aumento da adesão ao programa mostra que o setor produtivo está confiante na segurança jurídica garantida pelo GDF. “Com a economia gerada pelos descontos concedidos no pagamento do ICMS, as empresas conseguem ter melhor fluxo de caixa, aceleram o andamento das obras, têm mais recursos para investir, reduzir valores de produtos e serviços e, assim, garantir mais clientes e consumidores”, enumera. “Isso sem falar na geração de mais empregos.”

No caso da Brasília Waves haverá isenção de ICMS, no primeiro ano, para a compra de máquinas e equipamentos, tanto nacionais quanto importados. A estimativa é de que as obras de construção do parque aquático comecem no primeiro semestre de 2021, com inauguração prevista no segundo semestre de 2022. Já no segundo ano, a projeção de arrecadação de impostos pelo GDF é de R$ 11,8 milhões (R$ 11.850.745,00, mais precisamente).

Retomada de crescimento

Sócio-diretor da empresa, Marco Antônio Nunes conta que a escolha por trazer um investimento tão grande para Brasília se baseou no clima favorável, com sol na maior parte do ano, além da organização, da segurança e da logística da cidade, com cultura voltada ao esporte de entretenimento.

“Nossa decisão de aderir ao Emprega-DF foi baseada nos incentivos oferecidos do governo para novos empreendimentos e nosso interesse em contribuir na retomada da economia e na geração de emprego no Distrito Federal”, resume.

Com informações da Agência Brasília