Brasília Vida Segura: CBMDF faz intervenção sobre males do álcool e direção em bares da capital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participou, na noite dessa quinta-feira (12) de uma ação conjunta de intervenção em bares do Distrito Federal, com o tema de males do Álcool e Direção. A intervenção é parte do programa Brasília Vida Segura, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com entidades privadas, atuando na Secretaria de Transporte e Mobilidade, em conjunto com a Secretaria de Saúde, de Educação, de Segurança Pública e Casa Civil.

A Campanha tem cunho educativo e busca orientar e conscientizar os frequentadores dos bares sobre os perigos e consequências de dirigir alcoolizado. O evento piloto ocorreu no Lago Sul, nas proximidades do comércio da QI 15, e consistiu da simulação de um acidente viário com exposição de carcaça de veículo e simulação do resgate a vítimas. Veja vídeos da ação:

Ao mesmo tempo, aconteceram abordagens mais casuais dentro do Oficina Bar, cujo os proprietários apoiaram a ação, com distribuição de folhetos e materiais informativos que buscam impactar e conscientizar os motoristas que estejam frequentando os bares quanto aos inúmeros danos ocasionados por acidentes automobilísticos.

Foram conduzidas pesquisas com os frequentadores do bar antes e depois da ação e os resultados mostraram que 94% dos frequentadores se sentiram impactados pela ação e quase 80% aprovam ações desse tipo em ambientes de bar como forma de conscientização.

A programação está sendo validada academicamente através dos resultados do piloto, com o apoio de pesquisadores da UnB e da Universidade de Chicago(EUA), e deverá ser implementada em bairros e regiões com altos índices de acidentes envolvendo alcoolemia e regiões boêmias do Distrito Federal ao longo de 2021.