Brasília se prepara para retomada do turismo ainda em julho

O Distrito Federal esta se preparando para a volta das atividades após período de isolamento social em decorrência da pandemia de coronavírus. Com o retorno das atividades, já se espera um crescimento de 640% no fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional JK neste mês de julho, por exemplo.

Por conta disso a Secretaria de Turismo do DF também estima um aumento na movimentação do setor que está otimista para uma retomada do turismo na capital.

Segundo a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, a cidade está pronta para receber os visitantes de todo o país com segurança, e aposta no turismo interno como o grande aliado nessa retomada, já que houve um aumento no número de voos domésticos. “Estamos implementando todas as medidas de segurança necessárias no comércio e em pontos turísticos. E ainda temos um aeroporto que é um exemplo de modernidade e eficiência aérea, além de ser o maior hub doméstico do país,” garante Vanessa.

Para o diretor de Assuntos Corporativos da Inframérica, Rogério Coimbra, o Aeroporto de Brasília é um importante centro de conexão e vem recuperando o movimento de forma gradual com ações necessárias para evitar aglomerações em virtude da intensificação das operações que estão sendo retomadas ao longo deste mês. “Reabrimos uma das salas de embarque – o pier norte – que estava fechada desde abril, como forma de atender às recomendações de distanciamento social. Além disso, adotamos diversos protocolos sanitários como a solução termográfica para aferir a temperatura corporal dos passageiros e, ainda, disponibilizamos diversos pontos de álcool em gel nos principais setores do terminal. Tudo isso para proteger os passageiros e a nossa comunidade aeroportuária,” afirma o diretor.

Para os empresários do setor, a expectativa de aumento dos voos para Brasília é vista com bastante otimismo. Segundo a presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (ABIH-DF), Adriana Pinto, a colaboração entre os setores público e privado é fundamental para a recuperação do setor e afirma que os hotéis estão prontos para receber os visitantes com toda segurança. “Estamos bastante otimistas com esse aumento no fluxo de passageiros. Nossa rede hoteleira voltou a operar normalmente este mês com todos os EPI´s e novos procedimentos de segurança e higiene necessários que fazem parte do Manual de Boas Práticas lançado em parceria com a Setur-DF,” explica Adriana.

Retomada de voos domésticos

A Inframérica estima que este mês volte a ter, em média, 100 pousos e decolagens por dia em Brasília que volta a ter ligação com as cinco regiões do país e 35 destinos. Quanto aos voos internacionais, ainda não há previsão. O aeroporto de Brasília é o 3º em movimentação de passageiros no país e recebia, em média, 380 voos por dia. Com a pandemia, em abril, a movimentação caiu para 21 voos a cada 24 horas.

