Brasília recebe lançamento de manual de boas práticas do setor de Relações Institucionais e Governamentais

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (25) Brasília receberá o lançamento da Prática Recomendada em uma cerimônia virtual que será transmitida a partir das 10 horas, no canal da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no YouTube. Ela será um manual de boas práticas para profissionais de Relações Institucionais e Governamentais (RIG).

O manual é uma realização da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG) em parceria com a ABNT e conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF). O objetivo da iniciativa é estabelecer uma política de ética e transparência nas relações entre profissionais, empresas e o setor público.

O documento, que tem como base a experiência de organizações brasileiras e internacionais, além de ser destinado aos profissionais e organizações que atuam na área de RIG, também servirá de referência para governos e sociedade, com orientações e regras pelas quais os profissionais devem se pautar, a fim de que seja estabelecida uma cultura de integridade nas relações entre o poder público e a iniciativa privada.

O lançamento também marca os 13 anos da ABRIG. Fundada em 2007, a associação é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por prioridade promover o diálogo ético e transparente para temas estratégicos de interesse da sociedade civil e setor privado, visando a formulação e decisão de políticas públicas e seus marcos regulatórios em prol do desenvolvimento sustentável do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidente da ABRIG, Carolina Venuto, vê a elaboração do manual como uma enorme conquista para todos os profissionais da área. “Nós percebemos uma demanda crescente por práticas éticas e transparentes na área de RIG, e entendemos que isso faz parte do amadurecimento da atividade, e da nossa busca constante por respeito à nossa atuação, pautada pelo debate técnico e pela busca de entendimentos na defesa de interesses legítimos de diversos setores da sociedade, influenciando decisões governamentais”, explica.

Para a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, que apoiou a iniciativa desde as primeiras tratativas, os reflexos do amadurecimento de ferramentas de ética e transparência para o turismo são enormes. “O turismo é beneficiado quando as instituições funcionam, quando o turista encontra o ambiente sem vícios para acolhê-lo, quando o empreendedor tem o apoio do poder público para investir e quando o turismo se torna sustentável, sem desequilíbrio em sua cadeia econômica”, acredita. “Acima de tudo, projetamos ao mundo o que somos. Dessa forma, queremos mostrar ao mundo um país mais justo, onde as diferenças se completam e que seja admirado não só por suas belezas naturais, mas por sua cultura e sua gente”, aponta a titular do Turismo do DF.