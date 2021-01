Brasília Iluminada gerou mais de 6 mil empregos

PUBLICIDADE

Gratidão. Esta é a palavra que o eletricista Pedro Henrique Silva destacou entre os letreiros que fazem parte da decoração do Brasília Iluminada, projeto inédito que proporciona um espetáculo de luzes e cores nesta temporada de férias na capital federal. Sem emprego desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus, ele encontrou na iniciativa uma oportunidade de trabalho: é um dos responsáveis por cuidar da iluminação que diariamente vem encantando brasilienses e turistas.

“[O ano de] 2020 foi muito difícil para todos nós do setor de eventos. Fiquei sem renda quase todo o tempo, mas agora consegui trabalhar novamente. Uma oportunidade que vai me ajudar bastante nas compras, contas e manutenção da casa”, disse Pedro, orgulhoso.

Ele faz parte dos mais de 6 mil cidadãos contemplados por empregos diretos e indiretos gerados pelo Brasília Iluminada, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), com atividades coordenadas pelas secretarias de Economia (Seec), Cultura e Economia Criativa (Secec), Desenvolvimento Social (Sedes) e Turismo (Setur).

Em exposição até o dia 17 deste mês, o projeto conta com 415.770 m² de decoração especial entre a Esplanada dos Ministérios e a Catedral Rainha da Paz, com mais de 200 mil metros de fios elétricos; 180 árvores cenográficas de LED, sendo uma com 32 metros de altura; sete velas gigantes, montadas em estrutura de alumínio, sendo a central com 18 metros de altura; cinco caixas de presentes, uma com 10 metros de altura,e um presépio com 14 personagens em escala real. Tudo segue as medidas de segurança impostas pela pandemia, como o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas e uso obrigatório de máscara pelos visitantes e colaboradores.

Um dos encarregados em manter diariamente o espetáculo de toda a infraestrutura funcionando, Roberto Campos Gadia também encontrou na iniciativa do GDF o emprego que buscava há meses. “Vim com minha esposa para a capital federal em busca de trabalho há mais de seis meses, e ela também conseguiu uma vaga no projeto, ajudando nos bastidores das apresentações. Para nós, é uma grande chance de organizarmos nossas vidas. Moramos na casa de amigos e agora já podemos alugar um espaço para nós”, contou.

Oportunidade também para os 450 artistas locais contratados mostrarem sua arte no palco Céu de Brasília, localizado na Praça do Cruzeiro, agora cenário de shows de música, dança e poesia. “Tivemos um 2020 muito desafiador para a nossa classe artística, sem poder subir ao palco, nem mesmo ensaiar. Portanto, começar 2021 em um evento tão grandioso como o Brasília Iluminada, é muito gratificante e nos enche de esperança”, comemora a cantora e regente Priscila Martins.

O artesanato também faz parte do espetáculo. No Espaço Luz do Mundo, atrás da Catedral Rainha da Paz, onde também está o presépio virtual, seis contêineres foram montados e disponibilizados gratuitamente para 60 artesãos, que, por meio do projeto e em rodízio, ganharam um novo ponto de negócios e oportunidade para a divulgação de sua arte e cultura.

“O evento está um sucesso. É um privilégio participar e posso garantir que nunca vendi tanto em um espaço”, disse a artesã Verônica Andréa | Foto: Divulgação/Setur

“O evento está um sucesso. É um privilégio participar e posso garantir que nunca vendi tanto em um espaço. Seguindo todas as medidas de segurança impostas pela pandemia, esta é a primeira vez que tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho para o público de forma presencial depois de tantos meses. E, quando você apresenta a sua arte e recebe um elogio, é muito importante. Não tem preço. Ficamos muito mais motivados a trabalhar”, destacou a artesã Verônica Andréa.

É um reforço positivo também para o setor hoteleiro. Recepcionista de um hotel na Asa Sul há quatro anos, Késsia Lino contou que é a primeira vez que vê um movimento turístico como esse nesta época do ano. “A ocupação do hotel está acima do esperado e já tivemos um aumento de 30%”, ressaltou.

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, comemora os resultados do projeto e destaca os esforços e a conscientização do governo quanto a importância econômica e social do turismo para reforçar o setor e impulsionar a retomada do crescimento na capital.

“Queremos mostrar essa potência de Brasília como uma cidade capaz de oferecer a sua população e visitantes uma experiência única de 30 dias de interação com as tradicionais luzes de ano novo e poder transformar todo esse encanto em oportunidades para milhares de trabalhadores tem um significado ainda mais forte. Deixo um agradecimento especial ao nosso governador Ibaneis Rocha, que, desde o início dessa gestão, vem transformando e dando um novo significado à nossa capital federal, inclusive com estratégias importantes como essa para fortalecer nossa cidade como destino turístico”, afirmou a secretária.

O secretário de Economia, André Clemente, reforça que o GDF se mobilizou para que o Brasília Iluminada fosse muito além da decoração que embelezou a cidade: “Desde o início, sob o comando do governador Ibaneis Rocha, tivemos a preocupação de valorizar a mão de obra, empreendedores e os empresários do Distrito Federal, em mais uma ação que busca ajudar setores que sofreram com a pandemia. Vale ressaltar ainda que investimos em uma ação que vai potencializar a vocação turística do nosso DF e impulsionar setores como o de hotelaria, transporte e comércio, neste e nos próximos anos”.

As informações são da Agência Brasília