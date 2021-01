Brasília Iluminada celebra o Dia de Reis

PUBLICIDADE

O projeto Brasília Iluminada tem uma programação especial para esta quarta-feira (6), Dia de Reis. Para celebrar a data, o Trenó Luz vai percorrer o Eixo Monumental desde a Praça do Cruzeiro até a Esplanada dos Ministérios, a partir das 17h30. No trajeto, os violeiros Volmi Batista, Vanderley Sabino e Dyego Rosa tocarão músicas típicas da Folia dos Reis.

A Folia de Reis é uma tradição conhecida em todo o Brasil. É no Dia de Reis, ou Reisado, a data em que se encerram as comemorações natalinas. De acordo com o calendário cristão, o dia celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus. Na Bíblia, o evangelho de Mateus relata a visita dos magos guiados do Oriente por uma estrela, quando eles levaram presentes ao recém-nascido.

No Brasil, as comemorações envolvem apresentações de grupos musicais, com cantos religiosos e danças típicas regionais, como catira, moda de viola e cateretê.

O Brasília Iluminada é um projeto inédito lançado em 18 de dezembro. Com encerramento previsto para 17 de janeiro, a iniciativa do Governo do Distrito Federal tem com atividades coordenadas pelas secretarias de Economia, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Social.

Ao todo, o projeto conta com mais de 400 mil metros quadrados de área enfeitada com árvores luminosas, espaço cultural e presépio virtual entre a Esplanada dos Ministérios, o Eixo Monumental e a Praça do Cruzeiro – cenário onde o Palco Céu de Brasília Cultural recebe várias apresentações artísticas locais.

Nesta quarta-feira (6), além do Trenó Luz com o Reisado, a programação contará com três apresentações especiais no palco Céu de Brasília.

Programação Dia de Reis:

17h30: Trenó Luz percorrerá o Eixo Monumental, da Praça do Cruzeiro até a Esplanada dos Ministérios. No trajeto, os violeiros Volmi Batista, Vanderley Sabino e Dyego Rosa tocarão músicas típicas da Folia dos Reis.

Apresentações no palco Céu de Brasília:

17h30: Gemini Duo

18h30: Quarteto Transversal

19h30: Duo Descobertas

Confira a programação completa:

Brasília Iluminada

7/1

17h – Diana Trio

18h – Duo Tomé Cerqueira

19h – Regional Segura Elas

8/1

17h – Trio Jazz Bravíssimo

18h – Duo PianoCello

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

9/1

17h30 – Alysson Takaki

18h30 – Orquestra Gmund

10/1

17h – Barroco

18h – Mousiqué

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

15/1

17h – Nordeste – a poesia do Sertão, com Nilson Freire

18h – Beethoven 250 anos

16/1

18h – Quarteto Rose

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

17/1

17h – Coral de Cegos do Projeto Waldir Azevedo

18h – Orquestra Sopros da Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB)

19h – Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

As informações são da Agência Brasília