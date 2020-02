Brasília: confira programação de carnaval desta terça

PUBLICIDADE 

Terça-feira de carnaval recheada de atrações em Brasília. Para a alegria dos foliões, Wesley Safadão estará no Ginásio Nilson Nelson. O último dia de carnaval também tem programação variada para a criançada nos bloquinhos de rua.

Confira a programação de carnaval no Palco Brasília 60

15h – Trem das Cores

16h10 – Miguel Santos

17h20 – Banda Imagem

18h30 – Bebeto Cerqueira

19h45 – Águia Imperial da Ceilândia

21h – Acadêmicos da Asa Norte

Nos intervalos: Dj Pretinho

Confira a programação dos blocos de rua do carnaval em Brasília

8h – Carnapati – Est. 4 do Parque da Cidade (infantil)

9h – Na Batida do Morro – SCS

10h – Matinês de Carnaval – Clube AABB, SCES trecho 2 (infantil)

12h – Bloco Fela, Saci Werê e Bloco das Três Vilãs – SCS

13h – Pop Up Drag – SCS

14h – Baratinha – Est. 12 do Parque da Cidade (infantil)

14h – Pacotão – Via W3

14h – Bloco das Três Vilãs, Kirá e a Ribanceira e DJ Vivas – SCS

14h – Periga Ser – Praça CNF em Taguatinga

15h – Bloco das Caminhoneiras – Est. 4 do Parque da Cidade

15h – Eu Acho é Pouco – São Sebastião

15h – Pega Ninguém – SCS

16h – Baratona – Eixo Monumental

16h – Ventoinha na Tesourinha – 205 CLN

17h – Bloco do Forró com Carimbó – Conjunto Cultural da República

17h – Bloco dos Raparigueiros – Eixo Monumental

17h – Carnaval Praça dos Prazeres – 201 CLN

17h – Vem Kem Ker – Guará

17h- Carnaval no Parque: Wesley Safadão, Bhaskar, Molejo, Mojjo, Disstinto e Maria Vai Casoutras – Ginásio Nilson Nelson

18h – Entro Hétero e Saio Virada – SCS

19h – Santo Pecado – SCS

19h – Bloco da Alice – SCS

*Os horários poderão sofrer alterações

Vale a pena checar a previsão do tempo para o carnaval em Brasília.

Alguns pontos da cidade sofrerão alterações no trânsito.

Agência Brasil