Brasília atinge meta e larga na frente em projeto de Realidade Virtual

PUBLICIDADE

Imagine descobrir toda beleza de Brasília em qualquer lugar do mundo? Conhecer histórias, ver de perto os traços de Oscar Niemeyer, as cores de Athos Bulcao, passear pelas tesourinhas… tudo isso com ajuda da tecnologia, em efeito real. Gostou da ideia? Saiba que agora é possível. A Capital do Brasil – Patrimônio Cultural Mundial e Cidade Criativa do Design – acaba de conquistar mais um feito inédito: será pioneira do projeto Realidade Virtual. Em breve, qualquer pessoa com um celular, computador ou óculos de realidade virtual poderá, literalmente, passear pela arquitetura e urbanismo dessa moderna capital. E mais: a pessoa não será apenas um observador. Ela participará de uma experiência única e imersiva, com sensação de presença provocada pela tecnologia.Tudo isso de forma gratuita.

Criada pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial da Humanidade (OCBPM) em parceria com a Caixote Histórias Imersivas, a experiência terá 5 minutos de duração e é o piloto de uma série com episódios nos 23 Patrimônios Culturais e Naturais Mundiais reconhecidos pela Unesco no Brasil. A capital federal será a primeira a oferecer esta incrível experiência. “Escolhemos Brasília para começar este trabalho porque a capital do Brasil é de todos os brasileiros. Tem uma riquíssima arquitetura, cultura e arte. Será um presente para o Brasil e para a humanidade”, disse Mario Ribas, presidente da OCBPM.

Para que a iniciativa pudesse sair do papel foi necessário engajamento popular. Isso porque o projeto foi aprovado em um programa que une financiamento coletivo e o aporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). O acordo era que a cada um real doado por algum brasilense, o BNDES aportava R$ 2. Em pouco tempo, a meta de R$ 287.500,00 foi alcançada, mostrando a importância da união do poder público, da iniciativa privada e da população em prol da cidade.

Turismo para todos

A construção do projeto levará quatro meses e envolve pesquisa, criação de conteúdo, filmagens e edição do material. A experiência será disponibilizada de forma aberta na internet em plataformas como youtube, vimeo e facebook, com previsão de grande capilaridade nas redes sociais, pelo impacto visual e sensorial. O conteúdo também será utilizado em ações específicas de ativação em congressos, feiras, escolas e exposições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao promover Brasília para todo o país e o mundo, o projeto pretende tornar a busca pelo destino mais assertiva, com sensação de conhecimento prévio e potencial incremento do turismo. “Desde o início da nossa gestão, o setor de turismo do Distrito Federal vem se reinventado a cada dia, com ações capazes de oferecer novas experiências a toda a sua população evisitantes. E o Brasília Patrimônio Mundial em Realidade Virtual é um projeto ousado, criativo e inovador, que tem todo o apoio do nosso Governo. Um instrumento de inclusão e democratização dos nossos patrimônios, pois além de mostrar o envolvimento da comunidade em prol da sua cidade, ele oferece a oportunidade de todas as pessoas, até mesmo quem não tem condições de viajar, poder conhecer Brasília e descobrir nossa arquitetura, história e cultura. Esta oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva impacta nossa cadeia turística além do virtual, pois quanto mais pessoas descobrirem as belezas e as riquezas da nossa cidade, mais interesse elas terão de experimentar Brasília na prática”, comemora a Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

Saiba mais sobre o projeto: benfeitoria.com/brasiliavr