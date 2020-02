Brasília Ambiental abre mil inscrições para castração de cães e gatos

Cadastros serão realizados somente na presença dos tutores na Administração Regional de São Sebastião A primeira temporada de castração de cães e gatos da temporada 2020 será realizado pelo Brasil Ambiental, em parceria com a Administração Regional de São Sebastião ocorrerá na próxima terça-feira (18), a partir das 8h. Para castrar seu animal é preciso levá-lo até a sede da administração (Quadra 101, Área Especial, S/N). Nesta etapa mil cães e gatos poderão passar pelo processo de castração. Cada tutor poderá cadastrar até três animais.

Para fazer a inscrição é necessário ter um e-mail válido, documento de identidade (RG ou CNH), CPF e um comprovante ou declaração de residência. Nesta etapa não é necessário que o animal tenha a carteira de vacinação.

O diretor de Conservação do Brasília Ambiental, Alexandre dos Santos, enfatiza que as campanhas presenciais atingem maior diversidade de público. “Quando as vagas eram disponibilizadas online, havia uma grande procura em um curtíssimo tempo atendendo àqueles que tinham mais acesso à internet e que dispunham de uma rede mais veloz, de melhor qualidade, pois as vagas se esgotavam muito rapidamente.”

O resultado será divulgado no site do Brasília Ambiental, com o agendamento prévio para o procedimento a ser feito pela Clínica Veterinária DG PreventPet, localizada no Gama, entre os meses de março e abril. Esta ação será realizada com apoio da deputada distrital Júlia Lucy.

Desde sua criação, em 2015, as campanhas de castração têm atendido, a cada ano, um maior número de animais domésticos. Em comparação entre 2018 e 2019 houve um aumento de 64% nas cirurgias realizadas.