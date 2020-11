Brasil x Venezuela: grupo ativista faz manifestação em frente à embaixada venezuelana

PUBLICIDADE

Com o objetivo de chamar a atenção para o país vizinho, o movimento ativista brasileiro, Democracia Sem Fronteiras fez um protesto em frente a Embaixada Venezuelana em Brasília, nesta sexta-feira (13). Os manifestantes lembraram que o país vive uma triste ditadura e cobrou respostas das autoridades brasileiras sobre um suposto tráfico de ouro na fronteira com o Brasil.

O protesto acontece no mesmo dia em que a seleção brasileira enfrenta a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Durante pouco mais de duas horas de manifestação pacífica, os ativistas ergueram cartazes com frases “Venezuela grita por democracia”, “Por democracia na Venezuela”, “Investiguem o tráfico de ouro”.

“A Venezuela há anos vem violando direitos básicos da sua população, fazendo com que milhares de venezuelanos fujam do seu país por causa da fome, perseguição e violência. Também decidimos chamar a atenção para um assunto muito grave e que, tem passado despercebido pelos brasileiros, o tráfico de ouro nas nossas fronteiras, precisamos cobrar respostas!”, explica Gabriele Machado, ativista do Democracia Sem Fronteiras.

Sobre o Democracia Sem Fronteiras

O Democracia sem Fronteiras, criado em novembro de 2019, descreve-se como um movimento de pessoas engajadas no fortalecimento e na defesa do direito à democracia em todos os países do mundo. Desde o início da Pandemia, o movimento tem sido uma das organizações sociais que vem promovendo ações cobrando uma resposta do Governo Chinês pela omissão de informações, reforçando que a Pandemia poderia ter sido radicalmente minimizada se tratada com a transparência e imediata resposta que o caso, exigia.