Brasil tem 132 casos suspeitos de Coronavírus

Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, após a ampliação de definição de caso suspeito para o Covid-19, as intimações cresceram nas redes privada e pública. Até o momento, o Brasil tem 132 casos suspeitos, 60 descartados e somente um confirmado. As informações sobre o coronavírus no país foram atualizadas na tarde desta quinta-feira, em entrevista coletiva.

De acordo com o secretário, 213 notificações estão em análise. “Devemos ter perto de 300 casos suspeitos. O número cresceu muito pela mudança nos critérios, existe um fluxo migratório muito intenso para a Europa”, afirmou João Gabbardo.

No Distrito Federal, 5 casos suspeitos foram registrados, mas um deles foi excluido por exames de laboratório.

O ministério da Saúde lembrou que, dos casos analisados como suspeitos, 121 são pessoas que estiveram em países afetados pelo vírus, 8 fizeram contato com casos suspeitos e 3 tiveram contatos com pacientes confirmados.