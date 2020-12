BPMA resgata filhote de jacaré em São Sebastião

PUBLICIDADE

Policiais militares do BPMA realizaram o resgate de um jacaré-tinga na tarde deste sábado (12), no setor de chácaras Zumbi dos Palmares em São Sebastião. A moradora do local percebeu a presença do réptil por causa do latido dos cães dentro de sua propriedade. O filhote de jacaré foi resgatado e devolvido a mata longe das residências.

Com informações da PMDF