BPMA resgata família de pitbulls no Taquari

Na manhã desta sexta-feira (27) cinco cães da raça pitbull foram resgatados pelos policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Os cachorros estavam em situação de maus tratos, na quadra 04 do Taquari. De acordo com o denunciante, os animais estavam abandonados há uma semana. O resgate teve início às 7h desta sexta-feira (27) e término às 13h.

Os cães estavam dentro de um lote sem água e com situação de higiene precária. O cão mais velho já tinha matado um dos filhotes e estava agredindo outro filhote no momento que a equipe do BPMA chegou no local.

Os cães resgatados, quatro fêmeas e um macho, foram conduzidos para atendimento veterinário e posteriormente serão entregues para um fiel depositário. O dono dos cães pode responder por maus tratos e animais que prevê detenção de três meses a um ano e multa para cada cão. A operação contou com o apoio do BPCães.

Com informações do CBMDF.