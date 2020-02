BPMA lança amanhã Operação Degallier

PUBLICIDADE 

O Batalhão de Policia Militar Ambiental (BPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), vai promover, nesta sexta-feira (10), o lançamento de medidas de combate à dengue na Escola Classe 53, em Taguatinga Norte.

No colégio, o BPMA lançara a peça “lobo Guará x Mosquito da Dengue”. Junto com a peça será inaugurada a “Operação Degallier”, que trata da agregação de valor aos serviços de resgates e apreensões de animais no Distrito Federal.

Agora, o Batalhão vai agir na identificação e combate de focos do mosquito da dengue durante os resgates e apreensões de animais em todo Distrito Federal. Anualmente, cerca de seis mil visitações são feitas.