BPCães localiza drogas no Gama

PUBLICIDADE 

O Batalhão de Policiamento com cães (BPCães), com a ajuda do cão farejador, Ramon, apreendeu drogas durantes abordagens que ocorreram na última sexta-feira (13), no Gama.

Na primeira abordagem foi encontrada uma porção de maconha com um suspeito. O homem assumiu ter comprado o entorpecente por R$ 120,00.

Na segunda abordagem o cão farejou mais uma porção, comprada por R$ 100 reais.

Os dois abordados e os entorpecentes foram levados para a 20ª DP, onde foram autuados por uso e porte de entorpecentes.