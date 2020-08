PUBLICIDADE

O Batalhão de Policiamento com Cães atuou em operações contra o tráfico de drogas na sexta-feira (14) em Águas Claras e Arniqueira.

Na primeira, realizada no Areal em conjunto com outras unidades policiais, foram apreendidas porções de maconha e crack em um matagal. Mais tarde, um jovem de 19 anos foi encontrado com mais porções dos mesmos entorpecentes. Não se sabe, porém, se a primeira apreensão tem relação com o suspeito preso. A ocorrência ficou a cargo da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Também na tarde de sexta (14), cães do BPCães fizeram nova apreensão. Desta vez no setor conhecido como Curral, na chácara 406 de Arniqueira. Os entorpecentes encontrados foram, novamente, maconha e crack. O proprietário da droga não foi encontrado. a 21ª DP (Taguatinga Sul) registrou a ação.