Boulevard Shopping Brasília lança saldão de verão com descontos que chegam até 80%

Janeiro mal começou e o varejo já está a todo vapor com as vendas e ações promocionais. Seguindo essa tendência e com o objetivo de incentivar as compras no início do ano, o Boulevard Shopping Brasília, administrado pela Aliansce Sonae, promove a partir desta sexta-feira (8), até domingo (10), seu Saldão de Verão, com descontos que chegam a até 80%.

Neste ano, operações de diversos segmentos como vestuário, estética, alimentação e artigos diversos participam do saldão. São elas: Empório do Bem, Cherin Bão, Sestini, Botoc+, Allegrinho, Le Postiche, Mercado do Banho, D’Presente, Açaí Concept, Hering Kids, Avatim, Óticas Diniz, Uncle K, Riachuelo, Sergio’s, The Body Shop, Pecorino, The Bowl, Reiko Candies, Lig Celular, Mania Churrasco, Rommanel e Convex.

Há opções bastante variadas que vão de moda a acessórios, e entre os destaque estão as capas de celulares da loja Lig Celular, e a Lemonade do Mania de Churrasco, ambos com 80% de desconto; peeling 3D, da Botoc+, e o óculos Jimmy Choo, da Óticas Diniz, ambos com 70% de desconto; Camisetas da Hering Kids, malas da Le Postiche e blusas da Allegrinho com 50% de desconto respectivamente.

Serviço

Saldão de verão Boulevard Shopping Brasília

Quando: 8 a 10 de janeiro de 2021;

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte);

Horário de funcionamento: segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 13h às 19h; praça de alimentação: segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 12h às 22h.

Para mais informações: https://boulevardbrasilia.com. br/ e @boulevardshoppingbrasilia