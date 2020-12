“Boto Fé na proteção”: curso orienta profissionais que vendem bebidas alcoólicas

PUBLICIDADE

Como um garçom ou vendedor de bebidas pode estar atento a uma situação de violência e abuso contra mulheres e meninas, em ambientes onde haja consumo de bebidas alcoólicas? O que podem fazer para ajudar a evitar uma agressão entre um casal? Como uma mulher pode pedir ajuda a um funcionário de um bar, de um restaurante ou em um evento, caso se sinta incomodada pelo assédio de um rapaz? Essas e outras questões serão abordadas no curso on-line “Boto Fé na Proteção”, uma iniciativa do programa Brasília Vida Segura, que tem a parceria do Governo do Distrito Federal (GDF), Fundação AB Inbev e Ambev, além do Instituto Tellus e Falconi e, mais recentemenente, da Abrasel/DF.

O curso tem o objetivo de capacitar os profissionais do setor de bebidas para agir em situações, por exemplo, em que o consumo excessivo de álcool produz efeitos negativos para a coletividade, como importunação sexual e episódios de violência. No módulo “Pela Proteção das Mulheres e Meninas” serão tratadas questões sobre como proteger mulheres e meninas que se sintam em risco nos ambientes em que há venda de bebidas alcoólicas, como bares, restaurantes, shows e eventos.

O conteúdo foi elaborado para ajudar os funcionários dos estabelecimentos a identificarem situações de assédio, de violência, de intimidação, além de outras formas de desrespeito e de abuso que possam colocar as mulheres em perigo ou em desconforto. Por meio de dicas práticas, o curso vai ensinar como abordar os agressores e como apoiar as vítimas de forma discreta e segura, além de divulgar os canais de denúncia e da rede de proteção à mulher, nos casos mais graves.

“A Secretaria da Mulher tem trabalhado no sentido de engajar toda a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher, compreendendo que, quanto mais setores estiverem envolvidos nessa luta, teremos resultados mais eficientes. Essa ideia casa com a proposta do projeto Brasília Vida Segura, do qual somos parceiros e que tem o objetivo de criar redes de apoio com diferentes setores da sociedade para garantir que bares e restaurantes sejam ambientes saudáveis e seguros, promovendo a cultura de paz dentro desses espaços.” afirma Ericka Filippelli, Secretária da Mulher e conselheira do Brasília Vida Segura.

Sobre o curso

A iniciativa é pioneira no Brasil. Capacitações como boas práticas de venda de bebidas alcoólicas são comuns em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Austrália, e comprovadamente reduzem incidentes indesejados nos estabelecimentos onde há consumo bebidas alcoólicas, transformando a qualidade do atendimento e deixando o ambiente mais seguro.

Segundo o Presidente da Abrasel-DF Beto Pinheiro, o curso é de extrema importância para preparar atendentes para uma venda consciente de bebidas alcóolicas. “Todos têm direito ao lazer e à diversão, mas tem de haver um limite. Essa parceria agregará muito às equipes, gerando mais conhecimento aos colaboradores e tornando-os mais preparados para situações de consumo exacerbado de álcool nos estabelecimentos”.

No início de 2020, mais de 250 alunos foram capacitados na modalidade presencial do curso, que já contava com o apoio da Secretaria da Mulher. Com a chegada da pandemia e a necessidade de estabelecer distanciamento social, o curso ganhou uma versão online, permitindo então que mais pessoas possam acessar o conteúdo em todo o Distrito Federal. O Boto Fé é oferecido na página virtual brasiliavidasegura.com.br.

Além do módulo “Pela Proteção das Mulheres e Meninas”, o curso Boto Fé já possui dois outros módulos disponíveis no portal do Brasília Vida Segura que trazem dicas práticas para um serviço de bebida responsável. As inscrições podem ser realizadas pelo site e todos os módulos do curso estão disponíveis para acesso dos participantes a qualquer momento.

Participe

Amanhã, quarta-feira, dia 09/12, às 17h, Ericka Filippelli, Secretária de Estado da Mulher do DF; da Abrasel/DF, e Leandro Piquet, Coordenador de Conselho do Brasília Vida Segura, se reúnem para um bate-papo virtual para lançar módulo “Pela Proteção das Mulheres e Meninas”, do curso “Boto Fé na Proteção”.

Transmissão: youtube.com/secretariadamulherdf e Facebook @secmulherdf