Bombeiros são roubados durante ocorrência em Águas Lindas

Militares do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) foram furtados durante uma ocorrência no bairro Jardim América IV, em Águas Lindas de Goiás-GO.

Agora, a corporação pede para que os equipamentos levados sejam devolvidos. São itens de salvamento de pessoas em veículos, segundo a corporação.

Caso haja informações, os números de contato estão descritos na imagem acima.