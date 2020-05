Bombeiros salvam criança afogada no Lago Sul

PUBLICIDADE 

Uma criança de 1 ano e 9 meses se afogou em uma piscina de uma residência da QI 11 do Lago Sul. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (23), após o bebê escorregar à beira da piscina e cair na água.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local, realizou um procedimento de reanimação e salvou a criança, juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foram 20 minutos de reanimação. O quadro de saúde do bebê é estável.

Após o acidente, o bebê foi levado para o Hospital de Base, onde foi encaminhado para a ala vermelha. “Ressaltamos que o rápido resgate da água e o inicio precoce das manobras de reanimação, aliados a velocidade das equipes de socorro e a presença de uma equipe de suporte avançado, foram determinantes para o salvamento”, informa o Corpo de Bombeiros.

Os militares também fazem um alerta aos pais de crianças pequenas. “Mantenham um monitoramento constante sobre as crianças, restrinjam o acesso à piscina com grades, não deixem brinquedos próximos ao espelho d’água e procurem aprender manobras de primeiros socorros.”