Bombeiros salvam cão e gato de incêndio na Asa Norte

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) conteve um incêndio em um apartamento na 406 Norte na manhã desta quinta-feira (28). Um cão e um gato foram resgatados da residência.

O incidente ocorreu na cozinha da residência, não chegando a atingir outros cômodos. Os bombeiros contiveram as chamas e ventilaram o ambiente para retirar a fumaça.

De acordo com o zelador do prédio, a proprietária havia saído para fazer uma caminhada no momento do incêndio.

Os animais resgatados estavam fadigados, mas passam bem, afirma o CBMDF.

As causas do incêndio serão levantadas após perícia.